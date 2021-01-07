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GeriFutbol Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

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Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı
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Konyaspor, tecrübeli savunmacısı Uğur Demirok ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Konyaspor'da iç ve dış transferde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-Beyazlı ekip, tecrübeli stoperi Uğur Demirok ile yollarını ayırma kararı aldı. 

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

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