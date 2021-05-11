Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde Trabzonspor'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Ankaragücü; en fazla gol attığı iki takımdan biri de bordo-mavililer. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 2010/11'den bu yana rakibine karşı lig dublesi yapamıyor. Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kazanan Konyaspor, Nisan 2016'dan bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 16 deplasman maçını kaybetmedi ancak son beş karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, lig tarihinde daha uzun sadece tek dış saha beraberlik serisi yaşadı. Konyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son beş maç toplam 25 gole sahne olurken, yeşil-beyazlı ekip bu karşılaşmaların üçünden galip ayrılmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım Konyaspor, en az gol yiyen ekip ise Trabzonspor. 2021 takvim senesinde Konyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu konumundaki Sokol Cikalleshi, Trabzonspor'a rakip olduğu son üç maçın ikisinde birer gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer golde pay sahibi olan Caleb Ekuban , bu sezon ilk kez üç maçlık bir seri yakalamak istiyor. Türkiye kariyerinde Konyaspor'a karşı üç gole katkı sağlayan Ekuban, hiçbir rakibine karşı daha yüksek bir sayı elde edemedi.

Konyaspor'a rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçında Trabzonspor adına tabelayı değiştiremeyen Anthony Nwakaeme, daha sonraki üç karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu. Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde Konyaspor'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Kasımpaşa. Teknik direktör olarak Konya ekibiyle oynadığı ilk maçı kaybeden Avcı, daha sonraki 17 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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