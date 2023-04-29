Canlı anlatım: Konyaspor Trabzonspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KONYASPOR 1-1 TRABZONSPOR

İlk yarı bitti...

Goller: 12' Hamsik, 37' Pozuelo

Kırmızı kart: 45+5' Bakasetas(Trabzonspor)

İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Marlos, Konrad, Pozuelo, Diouf

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Süper Lig'deki son yedi deplasman maçının altısını kaybeden Trabzonspor, tek galibiyetini 3-0'lık skorla hükmen aldı. Bu sezon 14 dış saha karşılaşmasında 31 gol yiyen bordo-mavili ekibin, lig tarihinde maç başına daha fazla gole izin verdiği tek sezon 2001/02. Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçının birini kazanabilen ve sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabilen Konyaspor, sezonun ilk dört iç saha maçında gol yememişti.

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Süper Lig'de bu sezon maçlarının ilk 15 dakikalık bölümü en fazla gole sahne olan takım Trabzonspor. Konyaspor bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte en fazla kafa golü atan iki takımdan biri. Trabzonspor ise geride kalan 31 haftalık süreçteki ilk kafa golünü son maçında Sivasspor'dan yedi. Bu sezon ilk yarıda oynanan maçta Trabzonspor filelerine iki gol gönderen Mame Diouf, 2007/08 sonrası dönemde bordo-mavili ekibe karşı Süper Lig'de iki kez duble yapan ikinci oyuncu olabilir.

Trabzonspor formasıyla iki gol attığı tek Süper Lig maçını Şubat 2022'de Konyaspor'a karşı oynayan Edin Visca, Nisan 2022'den bu yana bordo-mavili ekip adına deplasmanda gole katkı yapamıyor. Trabzonspor'un başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Nenad Bjelica, lig tarihinde bordo-mavili kulüpteki görevine üst üste iki mağlubiyetle başlayan ilk teknik direktör olabilir.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MUHTEMEL 11'LER VE CANLI YAYIN BİLGİSİ

Konyaspor Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.