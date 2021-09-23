Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gül Sandıkçının ölümünde şoke eden iddia: Migren deyip gönderdiler, beyin kanaması geçirmişGül Sandıkçı'nın ölümünde şoke eden iddia: Migren deyip gönderdiler, beyin kanaması geçirmiş#Trabzon
Son dakika: AK Partili Özhasekiden yurt açıklaması: Seferberlik ilan ettikSon dakika: AK Partili Özhaseki'den yurt açıklaması: Seferberlik ilan ettik#Yurt
Türk basketbolunun enleri ve ilkleriTürk basketbolunun enleri ve ilkleri#Basketbol
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.lüğü için yarışacakMete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.'lüğü için yarışacak#Mete Gazoz
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...#Fransa
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke ettiGünlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!#Hırvatistan
5 Ekimde başlıyor Adalarda akülü araç tartışması...5 Ekim'de başlıyor! Adalar'da akülü araç tartışması...#Büyükada
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
HABERLERSpor Arena Haberleri

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Konyaspor#Trabzonspor#Sporanasayfa
Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Konyaspor Trabzonspor maçı ile Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin iki başarılı teknik adamı İlhan Palut ve Abdullah Avcı'yı karşı karşıya getirecek olan Konyaspor Trabzonspor maçı, taktik savaşlara sahne olacak. 13 puanla ligin 3'üncü sırasında yer alan Trabzonspor, 11 puan ile 6'ncı sırada yer alan Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma, her iki şehirde de yakından takip edilecek. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Konyaspor Trabzonspor maçı ile Süper Lig'de puan tablosu bir kez daha değişecek. Trabzonspor'un galibiyet alması halinde liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşmada, Konyaspor galibiyet elde etmesi halinde ise Beşiktaş ile birlikte liderlik koltuğunun sahibi olacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Konyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. 23 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, bugün Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.
Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Trabzonspor#Sporanasayfa