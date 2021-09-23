Haberin Devamı

Konyaspor Trabzonspor maçı ile Süper Lig'de puan tablosu bir kez daha değişecek. Trabzonspor'un galibiyet alması halinde liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşmada, Konyaspor galibiyet elde etmesi halinde ise Beşiktaş ile birlikte liderlik koltuğunun sahibi olacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Konyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. 23 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, bugün Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.



KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK



İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.