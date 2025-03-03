Konyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de 48. randevu!

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Süper Lig’de bugün Konyaspor – Trabzonspor maçı oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig’de şu ana kadar 47 lig maçında karşılaşan iki takım arasında Trabzonspor’un galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, Konyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KONYASPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği Konyaspor – Trabzonspor maçı saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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Ligde yeşil-beyazlılar 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 sıra üstünde 14. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor. Konyaspor’un küme düşme hattı ile arasında 1 puan fark bulunuyor.

LİGDE 48. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.