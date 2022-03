Konyaspor Teknik Direktörü Palut: 'Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz'

Haberin Devamı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut maça çok iyi hazırlandıklarını ancak ilk yarının beklentilerin tersine geliştiğini söyledi. Çok değerli bir 3 puan ile döndüklerini kaydeden Palut, "Ligin boyu çok kısaldı. Artık her maç çok değerli. Çünkü her takımın nihai hedefi ortaya çıktı. Her takım tüm enerjisini bu hedef için harcıyor. Bu maç da onlardan biriydi. Aslında iyi hazırlandığımızı düşünüyordum ama maçın başlamasıyla beraber beklediğimizin tam tersine bir durum gelişti. 14 dakikada 2 gol yememizin yanında ilk 45 dakikada gösterdiğimiz performans son derece kötüydü. Ne ofansif, ne defansif olarak, ne kafa topları hiçbir şekilde rakibimize karşılık veremedik. Ama bu periyotta attığımız penaltı golü bizi mental olarak ikinci yarıya daha sağlıklı taşıdı. İkinci yarıda; birinci düdükten maç bitene kadar istediklerini yapan, oyuna son derece hakim, goller bulan, daha fazla goller atabilecek bir Konyaspor takımı vardı. Çok değerli 3 puan ile evimize dönüyoruz. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 2-0'dan 3-2'ye gelmesinin tabi ki çok önemi var. Karakter istiyor. Ama oyun neden 2-0'a geldi, neden ilk yarı bu kadar kötü oynadık değerlendirmesini yapacağız" dedi.



"En sert devre arası toplantımdı"

Konyaspor'a geldiğinden bu yana en sert devre arası toplantısını yaptığını, oyuncuların da reaksiyon gösterdiğini kaydeden Palut; "Konyaspor'a geldim geleli en sert devre arası toplantımdı. Oyuncular da bir şekilde kendilerine geldiler, kendileri gibi oynamaya başladılar" ifadelerini kullandı.