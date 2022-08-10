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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz

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#Konyaspor#İlhan Palut#UEFA
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Konferans Liginde gruplara katılmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 19:12

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vaduz ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçıyla ilgili olarak, ”Hep diyoruz, Konferans Liginde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceğimize inanıyorum” dedi. 

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Konyaspor, yarın saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçı için Lihtenşstayn’ın Vaduz takımıyla karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri’nde bugün son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Ahmet Oğuz, turu geçmek istediklerini belirterek, ”Turu geçmek istiyoruz. Geçtikten sonra da kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah maçı alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu. 

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Teknik Direktör İlhan Palut da ilk maçın 1-1 skorla sonuçlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

”İlk maç berabere bitti. Avantaj veya dezavantajdan söz edemeyiz. Kendi sahamızda artık tek maç üzerinden bir turu geçme mücadelesi vereceğiz. Bugün itibariyle hazırlıklarımızı birazdan yapacağımız antrenmanla tamamlamış olacağız. Hep diyoruz, Konferans liginde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Oğulcan’ın sakatlığı var. Şu anda tedavi sürecinde. Kahraman’ı da zaten bu Vaduz maçları için listede ismini yazmamıştık. O da bizimle yarın olamayacak. Onun dışında tam kadro bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

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"ZEMİNİN BİRAZ YIPRANDIĞINI GÖRDÜM"

Palut,  bir gazetecinin dün statta gerçekleşen 5’inci İslami Dayanışma Oyunları açılış töreninin sahanın zeminine zarar verip vermediği soru üzerine, zeminin yıprandığını gördüğünü söyledi. Palut, ”Evet zeminin durumunu bugün stattaki çalışanlarımız bizlere ilettiler. İlk başta şunu söyleyeyim, gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı. Ülke tanıtımı, Konya tanıtımı adına. Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner” şeklinde konuştu.

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#Konyaspor#İlhan Palut#UEFA

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