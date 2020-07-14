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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 00:15,Son Güncelleme:

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: 'İnşallah ligde kalacağız'

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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: 'İnşallah ligde kalacağız'
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 32. haftasında 4-3 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin, "Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor olacak." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncularını kutladı.

Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi bir oyunla ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. Geçmişten gelen o kaybetme ve kazanamama duygusu oyuncuların üzerinde bir stres, baskı oluşturuyor. 3-1'lik skoru tutamadık. Yaptığımız analizlerde de özellikle geri paslara dikkat edecektik. Öyle iki gol yedik. Ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig'de olan bir Konyaspor olur."

 

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: İnşallah ligde kalacağız

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