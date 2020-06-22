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GeriFutbol Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "İnşallah gülen biz oluruz"
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Haber Giriş: 22.06.2020 - 00:41,Son Güncelleme:

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "İnşallah gülen biz oluruz"

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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "İnşallah gülen biz oluruz"
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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son maçlarda skoru bir türlü alamadıklarını belirterek, “Ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasında gülen taraf biz oluruz” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig’in 28. Haftasında 2-2 beraber kaldıkları Sivasspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malatya, Kayseri, Gençlerbirliği ve Sivas maçında fırsat geldiği halde bir türlü skoru koparamadıklarını ifade eden Korkmaz, “Geçen hafta Gençlerbirliği maçında mağlup duruma düşüp beraberliği kırıp iki tane yüzde yüz gol kaçırmamız, burada gene mağlup duruma düşüp 2-1’i yakalayıp sonra yine yüzde yüz gol pozisyonları kaçırmamız, bir türlü skoru alamadık. Tabii ki o yüzden çok üzgünüz ama mücadeleye devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Ligin son haftasına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ligin son haftasında gülen taraf biz oluruz” dedi.

 

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: İnşallah gülen biz oluruz

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