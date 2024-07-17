Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: Yeni bir sayfa açtık

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Verimli bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Ali Çamdalı, "Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Güzel çalışmalarımız oluyor. Perşembe günü bir hazırlık maçımız var. Cuma günü son antrenmanımızda Kayseri etabını tamamlamış olacağız. Pazartesi günü de Slovenya'ya gideceğiz." dedi.

Çamdalı, 4 oyuncuyla anlaştıklarını ve transfer çalışmaları kapsamında santrfor bölgesine bir oyuncu daha almak istediklerini dile getirdi.

- "İç saha üstünlüğünü yeniden kazanmak istiyoruz"

Slovenya kampı öncesi transfer çalışmalarını tamamlayıp, son hazırlık dönemine eksiksiz başlamak istediklerinin altını çizen Çamdalı, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un son yıllarda kaybettiği iç saha üstünlüğünü yeniden kazanmak istiyoruz. Güçlü bir iç saha takımı olan Konyaspor'u yeniden savaşan ve 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayan bir ekip haline getireceğiz. Bizim bir oyun planımız var. Üzerine çalıştığımız bir işleyişimiz var. Bu konuda hem burada çalıştık hem de Slovenya kampında çalışacağız. Umarım istediğimiz olur. Takviyelerle de daha güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum."

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- "Konyaspor olarak yeni yüzümüzü oluşturuyoruz"

Konyaspor'da yeni bir sayfa açmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Çamdalı, "Konyaspor olarak yeni yüzümüzü oluşturuyoruz. 11 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bize yeni katılan arkadaşlarımız var. Biz yönetimimizle, başkanımızla, tamamen yeni bir sayfa açtık. Tabii biz yeni bir sayfa açmak için bunları yaptık ancak önemli olan sahaya yansıtmak. Mücadeleyi bırakmayan, savaşan, göze hoş gelen bir futbol oynamak istiyoruz. En büyük gücümüz olan taraftarımızı da yeniden arkamıza alarak iyi bir sinerji yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'yle ilgili de değerlendirmede bulunan Çamdalı, "Güzel bir kamp ve yükleme dönemi geçiriyoruz. Buradaki çalışmalarımızın meyvelerini sezon içinde almak istiyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar, umarım sezon boyu bizi iyi yerlere taşıyacaktır. Hava güzel, şartlar güzel, tesisler inanılmaz. Bu tesisleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Sahalar, diğer alanlar olsun, hepsi çok iyi. Gayet memnunuz. İyi ki gelmişiz. Burada bulunmamız umarım diğer takımlara da vesile olur. Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etmek lazım. Gerçekten inanılmaz bir tesis inşa etmişler." diyerek sözlerini tamamladı.