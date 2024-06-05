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Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yeni sözleşme imzaladı

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#Konyaspor#Ali Çamdalı#Ömer Korkmaz
Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yeni sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 20:33

Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve 2. Başkanı Adem Bulut katıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı'ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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#Konyaspor#Ali Çamdalı#Ömer Korkmaz

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