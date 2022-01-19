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Konyaspor taraftarının Serdar Gürler tepkisi bitmiyor! Kasım ayı röportajı, Ahmet Çalık üzerinden pankart...

#Serdar Gürler#Ahmet Çalık#Konyaspor
Konyaspor taraftarının Serdar Gürler tepkisi bitmiyor Kasım ayı röportajı, Ahmet Çalık üzerinden pankart...

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, Konyasporlu taraftarların tepkisini çekmişti. Dün oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçında da Yeşil-beyazlı taraftarlar Serdar Gürler'e tepkilerini Ahmet Çalık üzerinden hazırladıkları pankartla gösterdi. Öte yandan Serdar Gürler'in 11 Kasım 2021'de verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

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Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden iki gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'e Konyasporlu taraftarların tepkisi dinmiyor.

Başakşehir'e imzası sonrasında 30 yaşındaki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösteren Konyasporlu taraftarlar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası oynanan ilk maçta da tepkilerini dile getirdi.

"İHANET ETTİĞİN BU ŞEHİR SENSİZ DE GÜRLER"

Dün akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçında tribünde yer alan bir pankart dikkat çekti. Pankartta; "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" ifadeleri yer alıyordu. Beyaz zemin üzerine siyah yazıyla hazırlanan pankartta 'Sensiz de gürler' kısmındaki S ve G harflerinin kırmızı renkte olması da bir başka detay olarak dikkat çekti.

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Konyaspor taraftarının Serdar Gürler tepkisi bitmiyor Kasım ayı röportajı, Ahmet Çalık üzerinden pankart...

5 KASIM 2021: MUTLU OLDUĞUM YERDEN KOLAY KOLAY AYRILMAM

Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler, 11 Kasım 2021'de TRT Spor'a verdiği röportajda; "Burada her şey yolunda. Kafamda sezon sonu bir yere gitmek kesinlikle yok. Burada mutluyum, ailem mutlu, çocuklarım mutlu en önemli olan şey o. Oynuyorum çok şükür. Mutlu olduğum yerden kolay kolay ayrılmakm diye düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.

Konyaspor taraftarı, bu sözlerin yer aldığı videoyu da sosyal medyada paylaşıp milli futbolcuya tepkilerini sürdürüyor.

KONYASPOR'DAN 'RESMİ' TEPKİ

Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin ardından Konyaspor Kulübü de resmi bir açıklamayla 30 yaşındaki futbolcuya tepki göstermişti:

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini
yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,
Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

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İMZA FOTOĞRAFLARINDA GÜLÜMSEMEMİŞTİ

Ahmet Çalık'ın vefatından iki gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'in, kulüp tarafından paylaşılan imza fotoğraflarında gülümsemediği, takım arkadaşının vefatının üzüntüsü içerisinde olduğu görülmüştü.

Konyaspor taraftarının Serdar Gürler tepkisi bitmiyor Kasım ayı röportajı, Ahmet Çalık üzerinden pankart...

AHMET ÇALIK, KONYA'DA GÖZYAŞLARIYLA ANILDI

Konyaspor - Adana Demirspor maçında Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı.

Yeşil- beyazlı futbolcular maç öncesi sahaya ısınmak için üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafı olan siyah renkli formayla sahaya çıktı. Kulüp tarafından taraftara ön yüzünde Ahmet Çalık fotoğrafı ve giydiği formanın numarası olan 6 ile Ahmet Çalık’ın anısına yazısı ile arka yüzende ’Doymadım doyamadım sevmelere seni ben’ adlı şarkı sözü bulunan atkı ve kırmızı karanfil dağıtıldı.

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Ahmet Çalık’ın anısına Adana Demirspor maçının tüm biletleri de 6 TL’den satıldı.

Konyaspor taraftarının Serdar Gürler tepkisi bitmiyor Kasım ayı röportajı, Ahmet Çalık üzerinden pankart...

"DOYMADIM DOYAMADIM" ÇALDI

Milli futbolcu Ahmet Çalık için maç öncesi ise anma töreni düzenlendi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri ve Ahmet Çalık’ın kardeşi Fatih Çalık saha kenarına geldi. Ardından Ahmet Çalık’ın ’Doymadım doyamadım’ adlı şarkı sözüyle hazırlanan klip ve Ahmet Çalık’ın maç ve antrenmanlardaki görüntüleri yayınlandı. Yeni Türk ve dünya futbolunda maçlarda Ahmet Çalık anısına yapılan etkinliklerin görüntülerine yer verildi. Futbolcu arkadaşları ve taraftan gözyaşlarını tutamadı. Tribünde de Ahmet Çalık’ın kollarını açarak gol sevinci yaşadığı fotoğrafının bulunduğu pankart yer aldı.

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6. DAKİKA FUTBOL DURDU

Konyaspor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı. Futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Takım arkadaşları gözyaşlarını tutamazken mücadeleyi tribünden takip eden İlhan Palut'un da gözlerinin dolduğu görüldü.

Konyaspor taraftarının Serdar Gürler tepkisi bitmiyor Kasım ayı röportajı, Ahmet Çalık üzerinden pankart...

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#Serdar Gürler#Ahmet Çalık#Konyaspor

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