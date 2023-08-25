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Konyaspor, Steven Nzonzi transferini açıkladı!

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#Transfer#Konyaspor#Nzonzi
Konyaspor, Steven Nzonzi transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 16:52

Konyaspor, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Konyaspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte yapılan resmi açıklama;

Tümosan Konyaspor'umuz, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Bulut hazır bulundu.

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Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza attığımız Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Tecrübeli orta saha takımımızda 37 numaralı formayı terletecek.

Steven Nzonzi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.

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#Transfer#Konyaspor#Nzonzi

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