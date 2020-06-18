Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavileri devam eden Paolo Hurtado ile kaleciler Ertuğrul Taşkıran ve Ozan Can Oruç katılmadı