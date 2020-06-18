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GeriFutbol Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 20:12,Son Güncelleme:

Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavileri devam eden Paolo Hurtado ile kaleciler Ertuğrul Taşkıran ve Ozan Can Oruç katılmadı

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