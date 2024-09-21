Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Konyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda?

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Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ligde elde ettiği 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Konyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Sivasspor maçı canlı izle bilgisi...

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 6. haftası Konyaspor - Sivasspor maçı 21 Eylül Cumartesi saat 17.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sivasspor'da Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Teknik direktör Bülent Uygun antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, "Gerçekten son zamanlarda ligimizde çok kaliteli çok güzel insanlar teknik direktörlüğe soyunuyor. Üstatlardan sonra da yepyeni bir jenerasyon geliyor. Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde çok iyi bir şekilde oyun mantalitesiyle takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici. Şimdi de Konyaspor'da Ali Turan Hoca'yla çok iyi bir takımla, çok iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Bir de Konyaspor taraftarlarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Tabii bizim Sivasspor olarak her zamanki hedefimiz inşallah hep kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Sakatlıklar ve cezalı olanlar nedeniyle bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.