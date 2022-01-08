Konyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'deki son dört maçını kazanan Konyaspor, en üst lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini yakalamak istiyor. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Kayserispor’a 3-0 mağlup olan Sivasspor, Ocak 2021'den bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almıyor. Bu sezon Süper Lig’de kalesinde en az gol beklentisi gören takım olan Sivasspor, aynı zamanda rakiplerine en az net gol pozisyonu fırsatı tanıyan ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig’de en fazla gole kapama yapan kaleci, Konyaspor forması giyen Ibrahim Sehic.

Süper Lig'de rakip olduğu 23 takımın 18'ine karşı en az bir golde pay sahibi olan Max Gradel, Konyaspor ile oynadığı üç maçta da tabelayı değiştiremedi. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği meslektaşı Rıza Çalımbay. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samet Aybaba'nın ardından Süper Lig tarihinde en fazla maçta görev yapan çalıştırıcı olan Şenol Güneş'i yakalamak için Konyaspor karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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KONYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Sivasspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.