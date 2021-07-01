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GeriFutbol Konyaspor, Serdar Gürler'in transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 21:09 | Son Güncelleme:

Konyaspor, Serdar Gürler'in transferini açıkladı!

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Konyaspor, Serdar Gürler'in transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Serdar Gürlerin transferini açıkladı

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