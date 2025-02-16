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Konyaspor – Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta karşılaşması!

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#Konyaspor – Samsunspor#Süper Lig 24. Hafta#Konyaspor – Samsunspor Saat Kaçta
Konyaspor – Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Lig 24. hafta karşılaşması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 10:08

Süper Lig’de bugün Konyaspor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanancak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek. Konyaspor ligde 24 puanla 14. sırada yer alırken Samsunspor 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Konyaspor – Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Süper Lig’in 24. haftası kapsamında 16 Şubat Pazar günü Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor 24 puanla 14. sırada yer alırken kendisini altı sıralardan kurtarmak istiyor. Samsunspor ise 3. sırada bulunuyor ve yerini korumaya çalışıyor. Peki, Konyaspor – Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KONYASPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 24. haftasında Konyaspor evinde Samsunspor’u ağırlıyor. Bugün Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Konyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 2'den ekranlara gelecek.

Konyaspor-Samsunspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Tunahan, Yusuf, Aleksic, Kramer

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Celil, Bennasser, Holse, Dimata, Emre, Mouandilmadji

 

 

 

 

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