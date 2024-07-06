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Konyaspor, Oğulcan Ülgün ve Uğurcan Yazğılı ile sözleşme yeniledi

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#Konyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Konyaspor, Oğulcan Ülgün ve Uğurcan Yazğılı ile sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 18:42

Konyaspor, Oğulcan Ülgün ve Uğurcan Yazğılı ile 2026'ya kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

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Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede iç transferde hareketlilik yaşayan yeşil-beyazlılar, Oğulcan Ülgün ve Uğurcan Yazğılı ile 2026'ya kadar sözleşme yeniledi.

Konyaspor Müzesi'nde her iki futbolcu için yapılan imza törenlerine, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Konya ekibinde, üç sezondur forma giyen Oğulcan Ülgün, yeşil beyaz forma ile bugüne kadar toplam 81 maça çıktı. Uğurcan Yazğılı ise iki buçuk sezondur giydiği yeşil beyaz forma ile bugüne kadar toplam 60 maça çıktı.

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#Konyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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