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Konyaspor, Muhammet Demir'i transfer etti

#Konyaspor#Muhammet Demir#Transfer
Konyaspor, Muhammet Demiri transfer etti

Süper Lig ekibi Konyaspor, Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'i kadrosuna kattığın açıkladı.

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Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreni ile Muhammet Demir’i renklerimize bağladık." denildi.

Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK forması giydi. Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.

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#Konyaspor#Muhammet Demir#Transfer

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