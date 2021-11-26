'Trabzonspor maçında hakem skora etki etti'

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Süper Lig’in 14’üncü haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Konyaspor ’un güçlü bir ekip olduğunu ve bu durumda olmalarının tesadüf olmadığını belirten Bulut, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve kolay bir maç olmadığını dile getirdi.



Konyaspor karşılaşmasının Gaziantep FK açısından oldukça önemli bir maç olduğunu ve 3 puan parolası ile sahada olacaklarını aktaran Bulut, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasına baktığında galibiyetle ayrılabileceklerini anlattı.



MAÇLAR ADALETLE YÖNETİLSİN



Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’a 3-0 kaybeden Gaziantep FK Teknik Direktör Erol Bulut, açıklamasının devamında hakem Suat Arslanboğa’yı eleştirdi. Müsabakanın 4’üncü dakikasında Dicko’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldığını ve kırmızı kart beklediklerini ifade ederek, hakem hatalarından dolayı verilmeyen kırmızı kart ve penaltının skora büyük etki ettiğini vurguladı.

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