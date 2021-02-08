Konyaspor maçı sonrası Beşiktaş'a transfer tavsiyesi! "Onu kaçırmayın..."

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 21. dakikasında N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Mücadelenin İlk yarısından gol sesi çıkmadı çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Rosier çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'deki iki maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılar, 48 puana yükselerek lider Galatasaray ile puanını eşitledi.

SPOR YAZARLARI BEŞİKTAŞ 1-0 KONYASPOR MAÇI HAKKINDA NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi Yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı kritik galibiyeti masaya yatırdı.

UĞUR MELEKE



Dünkü müsabakayı iki ayrı perde olarak el almak gerek. Birinci perdede, yani ilk 45 dakikada aslında müsabaka öncesi beklenen tabloyu izledik aşağı yukarı. Konyaspor, kâğıt üzerinde İstanbul takımları için ciddi bir tehdit olarak duruyordu. Tamamen savunma arkasına sarkma odaklı bir oyunları var, bu yüzden de 59’la Süper Lig’in en fazla ofsayta düşen takımı konumundalar. İki bek Skubic ve Guilherme’nin toplam 11 gol katkıları var ve özellikle büyüklere karşı çok etkili oynamıştı bu iki adam. Sergen Yalçın da belli ki ligin ilk yarısında farklı kaybettikleri müsabakanın da etkisiyle dengeli başlamayı hedeflemiş.



KONTROLLÜ BAŞLADILAR

Alışık olduğumuz gibi tek ön liberolu 4-1-4-1 değil, Souza-Necip’li 4-2-3-1’i tercih etti dün. Muhtemelen maça biraz daha kontrollü başlayıp, ilerleyen dakikalarda vites artırmayı düşünüyordu ama 21’de gelen kırmızı kart hesapları bir miktar bozdu tabii. Yalnız kırmızı kart sonrası çok da beklenmedik bir şey oldu, Konyaspor oyun anlayışını, kompakt dizilişini, topun arkasında 10 adamla bekleyişini hemen hemen hiç değiştirmedi. Topu neredeyse tamamen Beşiktaş’a bıraktılar ve ilk şutlarını da ancak 46’da attı Konya ekibi.

SERGEN YALÇIN’IN iKiLEMi

Bu noktada Sergen Yalçın’ın önünde bir ikilem vardı: Ya Konya ekibi tümüyle kapandığı için bir-iki oyuncu değişikliğiyle galibiyet hedefleyecekti. Ya da 10’a 11 oynadığı gerçeğini kabullenerek 1 puanı riske etmeyecekti. O, ilk şıkkı tercih etti. Bence Atiba-N’Koudou 70. dakikada oyuna girdikten sonra o dakikaya kadar nabzı hiç yükselmeyen maçın nabzı değişti. Galibiyeti de bu nabız değişikliği getirdi zaten.

ROSiER’i KAÇIRMAYIN

Maçta topu her ayağına aldığında tempoyu artırma çabası içinde olan Rosier’ye ayrı bir parantez açmak lazım. İstanbul’da kendini mutlu hissettiği ve daha verimli oynadığı ortada. Beşiktaş’ın da onun bonservisini alma konusunda erken davranması faydalı olabilir sanki.

GÜNTEKİN ONAY

Siyah beyazlı ekip 70 dakikadan fazla bir kişi eksik oynamasına rağmen oyunun kontrolünü bir an olsun rakibine vermedi. Topa sahip olan, sürekli rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar ısrarla savunmada kalan rakibinin katı savunması içinde pozisyon üretmekte zorlandı. Konyaspor 10 kişi Beşiktaş karşısında hiç hücumu düşünmezken 1 tane gol pozisyonu dahi bulamadı.

JOSEF DE SOUZA 3 KİŞİLİK OYNADI

Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü sağlamasının temel nedeni Josef de Souza’nın varlığıydı. Brezilyalı futbolcu tek başına tüm orta alanı domine etti. Top kazandı, hücuma derinlik kattı, oyunun yönünü değiştirdi. Tüm ikili mücadelelerden galip ayrılan Josef çok kullanılan tabirle 2 değil adeta 3 kişilik oynadı. Ofansif bölgedeki tüm organizasyonları yapan da Ghezzal idi. Cezayirli futbolcu oyunda kaldığı sürece Ljajic ile birlikte topun Beşiktaş’ta kalmasını sağladı. Hücumda sağ kanadı etkin kullanan Beşiktaş, golü de Rosier ile o kanattan buldu

SERDAR TATLI'YA BİR SORU

Bir takım 70 dakika 10 kişi oynayarak maç kazanabilir ancak dün Beşiktaş, Konyaspor karşısında çok üstün oynayarak ve hiç pozisyon vermeden bunu başardı. Süper Lig’de Beşiktaş dışında bunu yapabilecek oyun gücüne sahip başka bir takım daha yok. Dün açık bir penaltısı verilmemesine rağmen 10 kişiyle yarışa tutunan Beşiktaş, sadece 3 puan almadı büyük de bir karakter ortaya koydu. Konyaspor ise son derece pasif bir görüntü ortaya koydu ve oyunun hiç bir anında Beşiktaş’ı tehdit edemedi. ·

Bir soru da MHK başkanı Serdar Tatlı’ya. Yönettiği maçlarda skandal kararlar veren Bahattin Şimşek, böylesine kritik bir maçta nasıl VAR hakemi olabiliyor?