Konyaspor kupa mesaisini tamamladı
İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Manisa Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyaz kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
İttifak Holding Konyaspor, Manisa Futbol Kulübü ile yarın saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek.
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