Konyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini son karşılaşmasında Galatasaray'dan alan Konyaspor, üst üste 2+ maçlık mağlubiyet serisini en son Ocak 2021'de yaşadı. Deplasmandaki son Süper Lig maçında Alanyaspor'a 6-3 mağlup olan Kayserispor, bu sezon daha önce çıktığı dört dış saha karşılaşmasının toplamında aynı sayıda gol yemişti.

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu alanda ligde devam eden en uzun üç seriden birinin sahibi olan Konyaspor, en son daha uzun bir seri yakaladığı Eylül 2015-Ekim 2016 arasında kulüp rekoru kırmıştı. 2021/22 Süper Lig sezonunda attığı gollerin en büyük bölümünü maçların ilk yarılarında kaydeden takım olan Kayserispor, aynı zamanda ilk golü attığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip konumunda.

Bu sezon Konyaspor formasıyla iç sahada 2+ lig golü atan tek oyuncu olan Endri Çekiçi, Süper Lig kariyerinde rakip filelere gönderdiği beş golü de iç saha maçlarında kaydetti. Mario Gavranovic geçen hafta Alanyaspor karşısında, bu sezon Kayserispor formasıyla bir Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu. Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Konyaspor. Konyaspor'a rakip olduğu son 14 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Hikmet Karaman, bu karşılaşmaların hiçbirinde iki gol sevinci yaşayamadı.

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KONYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor Kayserispor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.