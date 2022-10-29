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Konyaspor-Kasımpaşa maçında saha karıştı! Çarpıcı sözler: 'Bu takımı ligde tuttum'

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#Konyaspor#Kasımpaşa#Süper Lig
Konyaspor-Kasımpaşa maçında saha karıştı Çarpıcı sözler: Bu takımı ligde tuttum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 19:20

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Konyaspor-Kasımpaşa maçında gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yapıldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Konuk ekip 50. dakikada Hajradinovic’in golüyle öne geçerken, Konyaspor ise 82. dakikada Guilherme’nin attığı golle eşitliği sağladı.

SAHA KARIŞTI

Maç bu skorla sonuçlanırken, karşılaşmanın duraklama dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik meydana geldi.

Yaşanan tartışmaya yedek kulübeleri de dahil olunca arbede oluştu. Bir süre devam eden gerginlik sonrası iki taraf da sakinleşti.

4 SARI KART ÇIKTI

Olayların ardından Konyaspor'dan Ikpeazu ve Calco, Kasımpaşa'dan ise Koita ile Erdem Can Polat sarı kart gördü.

Konyaspor-Kasımpaşa maçında saha karıştı Çarpıcı sözler: Bu takımı ligde tuttum

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MAÇ SONU ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ise karşılaşmanın ardından Konyaspor tribünlerine sitemde bulundu.

İşte Ertuğrul'ın sözleri;

2 sene önce pandemi zamanında Konyaspor'a herkes düştü gözüyle bakarken, pandemi sonrasında Başakşehir'i Trabzonspor'u yenen takımın kalesinde ben vardım! O gün dua eden anneme, eşime bugün tribünden ağza alınmayacak küfürler edildi.

LİGDE TUTTUM, O GÜNLERİ UNUTMASINLAR

Onlar unutmuş olabilirler ama ben unutmadım. Düştü denilen Konyaspor'u ligde tuttum. Onlar ne kadar küfür etse de ben üslubumu bozmadan sadece bir serzenişte bulunuyorum. O günleri unutmasınlar.

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