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Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı

#Konyaspor#Kasımpaşa#Süper Lig
Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı

Süper Lig'in 26. haftasında 4-4 berabere biten İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

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Konya'daki nefes kesen maçta Konyaspor ile Kasımpaşa, 4-4 berabere kalırken karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları soyunma odasının yolunu tutarken koridorda arbede çıktı.

Müsabakanın basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Sportif Direktörümüz Serkan Reçber, hakemle son penaltıyı değerlendirirken Sehic'in çok çirkin bir hareketi oldu. Soyunma odası koridorlarında inanılmaz olaylar oldu." sözleriyle tepki gösterdi.

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Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı

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