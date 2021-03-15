Konyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın birini kazanabilen Kasımpaşa, tek galibiyetini sahasında Fatih Karagümrük'ten aldı. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu sezon ilk kez üst üste üç dış saha karşılaşmasından puan çıkarmak istiyor.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Konyaspor, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 11 karşılaşmada almıştı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en az gol atan takım Konyaspor aynı zaman diliminde Kasımpaşa'dan daha fazla gol yiyen sadece iki ekip var.

Kasımpaşa formasıyla çıktığı ilk 10 Süper Lig maçında altı gol atan Isaac Thelin, 2007/08'den bu yana İstanbul ekibiyle ilk 10 karşılaşmasında en fazla gol sevinci yaşayan üç isimden biri konumunda. Bunu daha önce başaran iki isimden sadece Oscar Scarione yedi gole 11'inci maçında ulaşabildi.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son 15 golün 12'sinde Isaac Thelin ya da Yusuf Erdoğan'ın payı var. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golü de kaydeden isim olan Sokol Cikalleshi, Kasımpaşa'ya karşı ilk 11 çıktığı son üç karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu.

Fuat Çapa'nın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında Konyaspor'dan daha fazla maçta karşılaştığı tek rakibi Bursaspor.

KONYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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