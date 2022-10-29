Canlı Anlatım: Konyaspor Kasımpaşa maçı

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Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Konyaspor: 1

Kasımpaşa: 1

Goller: 50' Hajradinovic, 82' Guilherme

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutunda savunmaya da çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayan Eysseric’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Amir, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ahmet, Ali.

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Konyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, bu deplasmanda Ağustos 2013'ten bu yana galip gelemiyor. İstanbul ekibi, bu rekabet tarihinde Konya'da oynanan 11 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Süper Lig'de üç maçtır galibiyete hasret olan Konyaspor, sezonun ilk sekiz karşılaşmasında üç kez puan bırakmıştı. Yeşil-beyazlılar en son Şubat 2022'de dört maçlık bir kazanamama serisi yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Kasımpaşa, aynı teknik direktör yönetiminde yaşadığı en son üç karşılaşmalık mağlubiyet serisi sonrası Cihat Arslan'ın görevine son vermişti. Evinde çıktığı son Süper Lig maçında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde bugüne kadar üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı. Yeşil-beyazlılar en son Aykut Kocaman döneminde seyircisi önünde üst üste iki karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de hem ilk yarıların, hem de maçların son 15 dakikalık bölümlerinde en fazla gol yiyen takım konumunda. Süper Lig'de attığı son sekiz golü sırasıyla bir iç sahada bir deplasmanda kaydeden Mame Diouf, Konyaspor formasıyla ilk golünü geçen hafta konuk olduğu Adana Demirspor filelerine gönderdi.

Kasımpaşa bugüne kadar Süper Lig'de Haris Hajradinovic'in Konyaspor'a rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamazken, Bosna Hersekli oyuncunun gole katkı yaptığı üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

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Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %44'üne doğrudan katkı sağlayan Stephane Bahoken, bu katkıların tamamını son altı karşılaşmada rakip filelere gönderilen altı gollük sürecin içinde yaptı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında Trabzonspor ile birlikte en fazla karşılaştığı iki takımdan biri Kasımpaşa.

KONYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Kasımpaşa maçı bugün saat 14:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.