Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek olduSır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek oldu!#Rusya
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Bakan açıkladı Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyorBakan açıkladı! Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor#Doğal Gaz
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı!#İngiltere
Zeytinburnu’nda korkunç olay Okulda düşen çocuk hayatını kaybettiZeytinburnu’nda korkunç olay! Okulda düşen çocuk hayatını kaybetti#Istanbul
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Galatasarayda yeni dönem Sensibile sonrası netleşti...Galatasaray'da yeni dönem! Sensibile sonrası netleşti...#Galatasaray
Arda Turandan 4 milyonluk jest Arabasını garsona ödünç verdiArda Turan'dan 4 milyonluk jest! Arabasını garsona ödünç verdi#Arda Turan
Reynmen: Kazanıyorum harcıyorumReynmen: Kazanıyorum harcıyorum#Reynmen
HABERLERSpor Arena Haberleri

Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Konyaspor#Kasımpaşa
Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Konyaspor Kasımpaşa maçı, Süper Lig'de puan tablosunu yeniden güncelleyecek. Liderlik takibini hala sürdüren Konyaspor, Kasımpaşa karşısında almak istediği 3 puanla birlikte lider Trabzon ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefleyecek. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Konyaspor Kasımpaşa maçı, 3 puan ihtiyacı bulunan her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Alt sıralarda mücadele eden Kasımpaşa, Konyaspor karşısında büyük bir savaş verecek. Kasımpaşa, 3 puan alması halinde küme düşme hattından bir adım daha uzaklaşacak. Peki, Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KONYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Konyaspor, Kasımpaşa ile mücadele edecek. 18 Şubat Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün iç sahada oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 22. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Konyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bugün saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 25. hafta sonunda bir maç eksiğiyle 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 48 puan toplarken, Kasımpaşa da 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 2. sırada, İstanbul ekibi ise 14. sırada yer alıyor.

22. randevu

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya’da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle bitmişti.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk Süper Lig’de 100 maç yönetti. Bu maçların 47’sini ev sahibi, 30’unu ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise berabere sona erdi.


Ümit Öztürk en son Konyaspor’un 29 Aralık 2019 tarihinde Süper Lig’de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında görev aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık