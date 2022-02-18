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Konyaspor Kasımpaşa maçı, 3 puan ihtiyacı bulunan her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Alt sıralarda mücadele eden Kasımpaşa, Konyaspor karşısında büyük bir savaş verecek. Kasımpaşa, 3 puan alması halinde küme düşme hattından bir adım daha uzaklaşacak. Peki, Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KONYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Konyaspor, Kasımpaşa ile mücadele edecek. 18 Şubat Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün iç sahada oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 22. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Konyaspor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bugün saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 25. hafta sonunda bir maç eksiğiyle 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 48 puan toplarken, Kasımpaşa da 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 2. sırada, İstanbul ekibi ise 14. sırada yer alıyor.



22. randevu



Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı.



İki takım Konya’da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle bitmişti.



Ümit Öztürk düdük çalacak



Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk Süper Lig’de 100 maç yönetti. Bu maçların 47’sini ev sahibi, 30’unu ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise berabere sona erdi.





Ümit Öztürk en son Konyaspor’un 29 Aralık 2019 tarihinde Süper Lig’de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında görev aldı.