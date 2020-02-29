Taraftarı önünde son olarak, 29 Eylül 2019 tarihinde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı 6. hafta karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında bir daha 3 puan elde edemedi. İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı. Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor Kasımpaşa maçı bugün saat 14:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Hadziahmetovic, Robert Mak, Ömer Ali, Milosevic.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala, Hajradinovic, Yusuf, Koita.

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda paylaşırken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Konyaspor'un başka bir rakibine karşı devam eden daha uzun bir serisi yok. Konyaspor ile deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa, tek galibyetini Ağustos 2013'te aldı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında galibiyet alamayan Konyaspor, bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabildi.

Son 14 Süper Lig maçından sekiz puan çıkaran Kasımpaşa, daha önceki beş karşılaşmada 10 puan toplamıştı. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda iç sahada en az galibiyet alan ve gol sevinci yaşayan takım Konyaspor. Kasımpaşa ise Kayserispor'un ardından deplasmanda en fazla gol yiyen ekip konumunda.

Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlar Kasımpaşa'ya karşı. Ömer, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında birer gol atan Ömer Ali Şahiner, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı ilk sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Mame Thiam, daha sonraki 23 golün sadece ikisine katkı verebildi. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Haris Hajradinovic, ikinci yarıdaki ilk gol katkısını son karşılaşmada yapabildi. Kasımpaşa'yı çalıştıran Fuat Çapa, Süper Lig kariyerinde Konyaspor'u henüz mağlup edemedi.

153 gün sonra sahasında kazanma peşinde



İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa önünde galip gelerek 153 gün sonra sahasında 3 puan alma peşinde. İç sahada kazandığı son maç olan Kayserispor müsabakasını 29 Eylül 2019 tarihinde oynayan yeşil-beyazlılar, aradan geçen 8 karşılaşma ve 153 günün ardından bugün Kasımpaşa mücadelesinde galip gelmek için ter dökecek.

Konyaspor, taraftarı önündeki son 8 lig maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Gençlerbirliği (1-1), Beşiktaş (0-1), Gaziantep FK (0-0), Trabzonspor (0-1), Galatasaray (0-3), Yukatel Denizlispor (0-0) ve Göztepe'ye (1-3) karşı kazanamadı.

Ligin 24. haftasına 21 puanla 15. sırada giren İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı yenerek orta sıralara yükselmeye de çalışacak.



Günbaş: "Kasımpaşa maçıyla yükselişe geçeceğiz"



Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Günbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş haftalarda özellikle iç sahada galibiyet ve gol sıkıntısı yaşadıklarını hatırlattı.

Önlerindeki Kasımpaşa maçında bu kötü gidişi noktalamak istediklerini ifade eden Günbaş, "Geçtiğimiz haftalarda maalesef bazen şanssızlık bazen de bireysel hatalardan puanlar kaybettik." diye konuştu.

Taraftarların bu zorlu dönemde takımı desteklemeye devam etmesini isteyen Günbaş, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçıyla inşallah bir çıkış yakalayacağız. Bu çıkışla birlikte hedeflediğimiz, arzuladığımız yere doğru hızla ilerleyeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bundan sonra inşallah galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Önümüzde önemli bir karşılaşma var. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Bu haftadan itibaren umduğumuz ve hedeflediğimiz puanları almaya başlayacağız. Takımımız iyi bir ivme kazandı. Daha iyi oynuyoruz. Artık gol atıyoruz ve pozisyonlara daha fazla girmeye başladık. Bülent (Korkmaz) hocamızla ilk galibiyetimizi bu hafta inşallah Kasımpaşa maçında alacağız. Bundan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umuyoruz."





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