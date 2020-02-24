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GeriFutbol Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Farouk Miya ve Marin Anicic ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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