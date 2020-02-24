Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Farouk Miya ve Marin Anicic ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.





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