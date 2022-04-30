Canlı Anlatım: Konyaspor Karagümrük maçı

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Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Konyaspor: 0

Fatih Karagümrük: 0

Goller

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Çekici, Bytyqi, Ahmed Hassan.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Emre, Adnan, Borini, Ahmed Musa, Pesic.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen ve son üç karşılaşmadan galip ayrılan Konyaspor, seyircisi önünde dört maçlık galibiyet serisini en son Nisan-Mayıs 2016 arasında Aykut Kocaman yönetiminde yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı gol beklentisini en fazla aşan takım Konyaspor. Fatih Karagümrük ise geride kalan bölümde kalesinde gördüğü gol beklentisinden 5.2 daha az gol yedi. 2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan üç savunmacıdan biri olan Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakçı, son dört golünde rakip fileleri kafasıyla havalandırdı.

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Son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Konyaspor orta sahası Amir Hadziahmetovic, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 49 karşılaşmalık süreçte yapabilmişti. Aleksandar Pesic geçen hafta Giresunspor'a attığı golle Kadri Aytaç'ı geride bırakarak Fatih Karagümrük formasıyla bir Süper Lig sezonunda rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu oldu. Bu sezon Pesic'ten daha fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan sadece iki isim var: Anthony Nwakaeme & Umut Bozok. Fatih Karagümrük'e rakip olduğu son üç resmi maçta da 4+ gol sevinci yaşayan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbul ekibine karşı kariyerindeki tek yenilgisini son karşılaşmada Türkiye Kupası'nda uzatmalarda aldı.

KONYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.