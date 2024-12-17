×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Konyaspor, Karacabey Belediyespor karşısında tek golle turladı

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Konyaspor#Karacabey Belediyespor
Konyaspor, Karacabey Belediyespor karşısında tek golle turladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 18:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Konyaspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

45. dakikada Tunahan Taşçı'nın ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada Boateng'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Ahmet Daş'ın müdahalesinde top kornere çıktı.

61. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ortasında Melih Bostan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş güçlükle topa sahip oldu.

90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın ortasında Furkan Özcan'ın Umut Nayir'e müdahalesinin ardından hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Haberin Devamı

Yeşil beyazlı ekip, maçı 1-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Fatih Tokail, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Oğulcan Ülgün, Adem Eren Kabak, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng (Dk. 64 Pedrinho), Prip (Dk. 90+2 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı (Dk. 80 Ndao), Melih Bostan (Dk. 64 Umut Nayir)

Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Furkan Metin, Furkan Özcan, Fahri Pınar, Serhat Kot, Berat Badak (Dk. 61 Abdullah Balıkçı), Berke Özgün, Yasin Yalçın, Enes Yılmaz, Ali Aydemir (Dk. 82 Talha Yünkuş), Koray Yağcı (Dk. 82 Azat Çakar)

Gol: Dk. 90 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Berat Badak, Dk. 19 Fahri Pınar, Dk. 35 Furkan Özcan (Karacabey Belediyespor), Dk. 19 Yasir Subaşı, Dk. 69 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Konyaspor#Karacabey Belediyespor

BAKMADAN GEÇME!