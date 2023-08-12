Canlı anlatım: Konyaspor İstanbulspor maçı

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

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KONYASPOR 0-1 İSTANBULSPOR

GOL: 6' İbrahim

İlk yarı sonucu: 0-1

İlk 11'ler

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Bruno, Muric, Yunus, Marlos, Cikalleshi

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)



1. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında kale önünde seken topa Yunus kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

6. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Jackson topla kat ederek ceza alanına girer girmez penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. O noktadaki İbrahim gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 0-1

22. dakikada Muric’in ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45+2. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Soner şutunda top az farkla kalenin dışıraya çıktı.

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KONYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor İstanbulspor maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.