Canlı anlatım: Konyaspor İstanbulspor maçı

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Spor Toto Süper Ligt 22. hafta maçında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KONYASPOR 0-0 İSTANBULSPOR

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Paz, Çekiçi, Soner, Michalak, Mame Diouf.

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet, Rroca, Ba, Duhaney, Okan, Muammer, Ethemi, Lokilo, Eze.

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor, taraftarı önünde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ekim 2019-Şubat 2020 arasındaki dönemde yaşadı. Süper Lig'deki son iki maçını dörder gol yiyerek kaybeden İstanbulspor, en üst ligde boy gösterdiği 24 sezonda üst üste üç karşılaşmada kalesinde 4+ gol gördüğü bir dönem yaşamadı. Süper Lig'de İstanbul takımlarını ağırladığı son beş maçtaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Beşiktaş karşısında yaşayan Konyaspor, en son Kasım 2019-Ocak 2020'de üst üste iki yenilgi aldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü yiyen iki takımdan biri olan İstanbulspor'da bu gollerin ikisi ilk yarıdaki Konyaspor karşılaşmasında geldi. Ligde Konya ekibinden daha fazla penaltı golü atan tek ekip ise Fenerbahçe.

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Sezonun ilk yarısında oynanan maçta İstanbulspor filelerini havalandıran Muhammet Demir, Süper Lig kariyerinde en son şu anda formasını terlettiği Konyaspor'a aynı sezondaki iki karşılaşmada gol atabildi.

Bu sezon Süper Lig'deki sekizinci golünü son maçında Kayserispor ağlarına gönderen İstanbulsporlu Valon Ethemi, Türkiye'deki lig kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı. Süper Lig tarihinde İstanbulspor'un başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında Fatih Tekke'den daha düşük puan ortalamasında kalan tek isim, 1959'da sarı-siyahlıları 14 karşılaşmada çalıştıran Sabri Kiraz.

Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden Aleksandar Stanojevic, Naci Renklibay'dan bu yana yeşil-beyazlı ekiple ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramayan ilk teknik direktör olma tehlikesiyle karşı karşıya.

KONYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Konyaspor İstanbulspor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.