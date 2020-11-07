Konyaspor, İstanbul'a 6 eksikle geldi! Fenerbahçe'nin kazanmasına iddaa'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, son 4 maçını kazanıp liderliğe kadar yükseldi.

- Sakatlığı bulunan Jose Sosa ile cezalı Sinan Gümüş dışında takımda önemli bir eksik yok.

- TD Erol Bulut, Sosa'nın yokluğunda orta alanda nasıl bir düzenle oynayacak herkes merak ediyor.

- En muhtemel senaryo Ozan Tufan'ın Sosa'nın görevini üstlenmesi, Dimitris Pelkas'ın hücum merkezine geçişi ve Mbwana Samatta'nın sola kayması sonrası forvette Papiss Cisse'nin oynaması...

KONYASPOR

- Son 2 maçını kaybeden, son 4 maçında galibiyeti olmayan Konyaspor, İstanbul'a 6 eksikle geldi.

- Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Uğur Demirok sakat. Ahmet Çalık ise koronavirüs karantinasında.

- TD İsmail Kartal'ın stoperde "Adil Demirbağ & Abdülkerim Bardakçı" ikilisiyle başlaması, önlerinde Marko Jevtovic'e görev vermesi, orta alanın merkezinde ise Farouk Miya ile Dani Milosevic'e formayı emanet etmesi bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı. Bu 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Konyaspor bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da gol atamadı, bu 3 maç "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!

%57'lik kesim sarı-lacivertli ekibin 3 puanı alıp ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaracağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol olmasını bekliyor.

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