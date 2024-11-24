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Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Hatayspor maçı canlı izle!

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#Hatayspor#Konyaspor#Süper Lig
Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Konyaspor Hatayspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 11:36

Konyaspor, Süper Lig 13. haftada Hatayspor'u ağırlıyor. Hatayspor ligde 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Rakip takım ise 14 puanla 10. sırada yer alıyor. İki ekip de sahadan galibyetle ayrılmanın peşinde. Peki Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hatayspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Yeşil beyazlılar ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Hatayspor ise ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gaziantep FK karşısında aldı ve deplasmandaki mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Konyaspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi...

KONYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ve Hatayspor karşılaşması bugün (24 Kasım 2024 Pazar) oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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#Hatayspor#Konyaspor#Süper Lig

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