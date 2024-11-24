Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Hatayspor maçı canlı izle!

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Hatayspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Yeşil beyazlılar ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Hatayspor ise ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gaziantep FK karşısında aldı ve deplasmandaki mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Konyaspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi...

KONYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ve Hatayspor karşılaşması bugün (24 Kasım 2024 Pazar) oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.