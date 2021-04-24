Canlı Anlatım İzle: Konyaspor Hatayspor maçı

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR 0-0 HATAYSPOR

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Konnyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza

KONYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 37'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Mame Diouf, bugünkü maçta forma giyemiyor.

GOL KRALLIĞI HATAYSPOR'DA

Süper Lig'de attıkları 37 golle 5 takımdan daha fazla fileleri havalandıran Atakaş Hatayspor'un 2 forveti Aaron Boupendza ve Mame Diouf, "krallık" için yarışıyor.



Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Hatayspor'da Boupendza ve Diouf performanslarıyla öne çıkıyor.

Ligde 6'ncı sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin attığı 57 golün 37'sini Boupendza ve Diouf kaydetti.



Takımın başarısında da önemli paya sahip olan iki futbolcudan Boupendza 21 golle krallık yarışında ilk sırada, Diouf ise 16 golle takım arkadaşının ardından ikinci sırada bulunuyor.



Toplam 37 gole ulaşan santraforlar, ligdeki 5 takımın attığı golden daha fazla rakip fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında da "tatlı bir rekabete" girdi.



Sıralamada ilk 2'de yer alan Hatayspor'un golcülerini, 15'er golle Beşiktaşlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Cyle Larin izliyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...