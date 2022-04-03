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Konyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Konyaspor#Göztepe#Konya Göztepe
Konyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Konyaspor Göztepe maçı ile Süper Lig'de mücadele devam edecek. 27 puan ile düşme potasında yer alan Göztepe, 55 puanla ligin üçüncü sırasında konumlanan Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde çıktıkları son 5 maçtan 2 galibiyet 3 mağlubiyet ile ayrılan Konyaspor, bu karşılaşmadan da galip ayrılmak için tüm varlığını ortaya koyacak. Peki, Konyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Konyaspor Göztepe maçı ile Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin üst sıralarının yakın takipçilerinden Konyaspor, düşme potasından uzaklaşmak isteyen Göztepe karşısında kritik bir mücadele verecek. Peki, Konyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Göztepe'yi konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı takip edilebilecek. 

Sıralamada 27 puanla 18’inci basamakta yer alan, son 8 haftaya kurtuluş hattının 8 puan gerisinde başlayan sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan ve orta saha Aytaç, görev verilmesi dumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

İyileşen Atınç ve Boubandje de kafileye dahil olurken, tedavisi devam eden Angel maçta forma giyemeyecek. Kaleci İrfan Can ise milli ara öncesi 19 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’a iç sahada 2-0 kaybedilen son maçta taraftarla tartıştıktan sonra süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Son haftalarda Başkan Mehmet Sepil’in istifası ve devir gündemiyle sarsılan Göz-Göz’ün başında çıktığı 2 maçtan puan alamayan teknik direktör Stjepan Tomas, ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Konyaspor’u sarı-kırmızılıların eski teknik patronu İlhan Palut çalıştırıyor.

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#Konyaspor#Göztepe#Konya Göztepe

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