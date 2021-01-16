Konyaspor Göztepe maçı ile Süper Lig'in 19'uncu Hafta mücadelesi devam ediyor. Galatasaray ve Gaziantep maçlarından aldığı 3 puanla motivasyonunu artıran Konyaspor, Göztepe karşısında 3 puan alarak galibiyeti seriye dökmek istiyor. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Konyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 19'uncu Hafta mücadelesinde Konyaspor, Göztepe ile karşılaşacak. 16 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, 19. hafta mücadelesinde bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.



Ligdeki son 6 karşılaşmasında 1 beraberlikve 5 yenilgi alan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, geçen hafta 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından istifa ederken, sarı-kırmızılı ekip İttifak Holding Konyaspor maçına kulüp antrenörleri eşliğinde hazırlandı.



Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 1 futbolcu da forma giyemeyecek.



İttifak Holding Konyaspor'a karşı Süper Lig'de daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.



Profesyonel liglerde 2000. maç



Süper Lig'de yarın 900. maçına çıkacak Göztepe, profesyonel liglerde de 2000. müsabakasını oynayacak.

İzmir temsilcisi, daha önce oynadığı 1999 maçta 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi yaşadı. Karşılaşmalarda 2 bin 533 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 2 bin 313 gol gördü.