Haberin Devamı

Konyaspor Giresunspor maçı, galibiyet hayali kuran iki takımı karşı karşıya getirecek. Lider Trabzonspor'a en yakın puana sahip olan Konyaspor, bu maçtan galibiyet alması halinde aradaki puan farkını 6'ya indirecek. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Konyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

KONYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 24'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Giresunspor'u konuk edecek. 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı.



Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre’in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi.



Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.



JEAN PYERRE AÇIKLAMA YAPTI



Giresunspor’da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak.



Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”