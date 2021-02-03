Düşme potasından uzaklaşmak için sahaya çıkacak olan Konyaspor ve Gençlerbirliği, Konya Büyükşehir Belediyespor sahasında kozlarını paylaşacak. 68 kez karşı karşıya gelen Konyaspor ve Gençlerbirliği, 69'uncu mücadelede 3 puan için büyük mücadele verecek. Peki, Konyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

KONYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 3 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.



Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.



Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.