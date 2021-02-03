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Spor Arena
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Konyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Konyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Konyaspor Gençlerbirliği maçı, düşme potasına yakın seyreden iki takımı karşı karşıya getirecek. Mehmet Altıparmak'ın Gençlerbirliği koltuğunda ilk mücadelesine çıkacağı karşılaşma, her iki takımın da düşme potasından uzaklaşmasına imkan tanıyacak. Peki, Konyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Düşme potasından uzaklaşmak için sahaya çıkacak olan Konyaspor ve Gençlerbirliği, Konya Büyükşehir Belediyespor sahasında kozlarını paylaşacak. 68 kez karşı karşıya gelen Konyaspor ve Gençlerbirliği, 69'uncu mücadelede 3 puan için büyük mücadele verecek. Peki, Konyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler

KONYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 3 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

 

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