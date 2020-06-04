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GeriFutbol Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 23:25,Son Güncelleme:

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Marko Jevtovic ve Rogerio Thuram katılmazken, Faruk Miya fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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