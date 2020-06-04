Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Marko Jevtovic ve Rogerio Thuram katılmazken, Faruk Miya fizyoterapist gözetiminde çalıştı.