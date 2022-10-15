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Konyaspor 0-1 Gaziantep FK / Maç sonucu

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#Süper Lig#Konyaspor#Gaziantep Fk
Konyaspor 0-1 Gaziantep FK / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 10:47

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesi veren Konyaspor, Gaziantep FK'ya tek golle kaybetti.

Gaziantep FK'nın galibiyet golü 85. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Bu sonuçla 18 puanda kalan Konyaspor üçüncü sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 9 sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 

25. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Adil’in kafayla indirdiği topa arka direkte Soner vurdu, kaleci Günay topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Muhammet kale önünde meşin yuvarlağı filelere yollamak istedi ancak kaleci Günay yine başarılı oldu.

28. dakikada Bytyqi ile verkaç yaparak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muhammet’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu çelmeyi başardı. Günay’dan seken top üst direğe çarparak auta çıktı.

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34. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşmak isteyen Michalak, rakibi Sagal’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Guilherme’nin şutunu kaleci Günay soluna uzanarak çıkardı.

50. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önü sol çaprazında Bytyqi’nin önünde kaldı. Bytyqi’nin şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunda Adil’in topa elle müdahale etmesi sonucu gol iptal edildi.

55. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya Michalak kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

60. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Adil kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

85. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Arda topa dokundu kaleci Sehic kurtardı. Seken topu tekrar Arda kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında yapılan ortaya arka direkteki Çekiçi’nin dokunduğu topu kaleci Günay çeldi.

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#Süper Lig#Konyaspor#Gaziantep Fk

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