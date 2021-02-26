Konyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Deplasmanda son 5 lig maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, Konya'daki müsabakada kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kana Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayacağı Gaziantep ekibinin Konyaspor maçında, 1 oyuncu da koronavirüs karantinası nedeniyle takımdan ayrı kalacak.

Gaziantep FK ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Konyaspor, lig tarihinde en az dört kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece Göztepe'yi mağlup edemedi. Konyaspor'a rakip olduğu son altı resmi maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK, tek mağlubiyetini bu sezon Türkiye Kupası son 16 turunda bu statta aldı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Konyaspor, Nisan 2016'dan bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.

Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK, geçen sezondan bu yana en fazla altı maçlık bir seri yaşadı. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son 12 golün tamamı; Gaziantep FK'nın ise yediği son 11 golün 10'u karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında Gaziantep FK'dan daha fazla puan kaybeden tek takım Rizespor.

Süper Lig'de görev yaptığı son maçta Yeni Malatyaspor filelerine iki gol gönderen Sokol Cikalleshi, daha önceki 49 karşılaşmada aynı sayıda gol atabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Gaziantep FK orta sahası Kevin Mirallas, daha yüksek bir sayıyı en son 2016/17'de Everton formasıyla yakalamıştı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de boy gösteren oyunculardan hiçbiri Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji'den daha fazla kafa golü atamadı. Bu sezon İlhan Palut'un yabancı meslektaşlarına rakip olduğu üç Süper Lig maçında taraflar toplam 15 gol sevinci yaşadı.

KONYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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