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Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Konyaspor#Gaziantep Fk#Konya Antep
Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Konyaspor Gaziantep FK maçı, ev sahibi ekip için büyük önem arz edecek. Ligin üçüncü sırasında konumlanan ve bir üstteki rakibi ile arasında 4 puanlık fark bulunan Konyaspor, Gaziantep FK karşısından galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Peki, Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Konyaspor Gaziantep FK maçı, Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde iki takımın 3 puan mücadelesine tanık edecek. Son sıralardan uzak durabilmek için galibiyet sayısını artırmak isteyen Gaziantep FK, üst sıralarda yerini korumayı amaçlayan Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

KONYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Konyaspor#Gaziantep Fk#Konya Antep

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