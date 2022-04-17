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Konyaspor Gaziantep FK maçı, Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde iki takımın 3 puan mücadelesine tanık edecek. Son sıralardan uzak durabilmek için galibiyet sayısını artırmak isteyen Gaziantep FK, üst sıralarda yerini korumayı amaçlayan Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

KONYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.