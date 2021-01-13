Konyaspor Gaziantep FK maçı ile kupada heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak olan takımın çeyrek finale yükseleceği Konyaspor Gaziantep FK maçı, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Konyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KONYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 13 Ocak Çarşamba günü saat 15.45'te oynanacak mücadele A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İsmail Kartal'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildiği belirtildi.



Kurulun ayrıca deneyimli teknik adama 13 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.



Öte yandan takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle Hes Kablo Kayserispor'a 9 bin lira, Ankaraspor'a da 5 bin 250 lira para cezası verildiği kaydedildi.

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