Konyaspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler: 'Fenerbahçe'nin miladı 27 Aralık 2024! Sorumluluk alıp yıldızlaştı'

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı takibe devam etti.

Maç golle başladı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maç tam anlamıyla golle başladı. Mücadelenin henüz 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Müldür ve 24. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle öne geçti. Konyaspor, 45. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skoru 2-2 yaptı.

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Fenerbahçe’nin 3 puanı Tadic’ten

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başlayan ve 61. dakikada Dusan Tadic'in golüyle 3-2 öne geçen Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 42'e çıkartırken, TÜMOSAN Konyaspor ise 20 puanda kaldı.

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Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke de Fenerbahçe’nin dün akşam Konyaspor karşısında aldığı 3-2’lik galibiyeti ve sahada gösterdiği performansı bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte çok konuşulacak o yazılar…

UĞUR MELEKE: 27 ARALIK 2024 MİLADI

27 Aralık 2024, Fenerbahçe için bir milat günüydü anladığım kadarıyla.

Mourinho ve futbolcuları kısa bir tatil sonrası Samandıra’da toplandılar. Sonrasında 9 gün neredeyse tam kadro idman yapma şansları oldu. Ve Portekizli Hoca da o süreçte yeni bir formasyonu deneme fırsatı buldu. Fenerbahçe 2025’te oynadığı üç resmi maçta da 3-4-1-2 formasyonunu kullandı şu ana dek.

3-4-1-2 formasyonuyla çıkılan üç maçın ilk ikisinde Fenerbahçe’nin rakipleri çok problemliydi. Hatay 10 eksikle çıktı lig maçına. Kupada da Kasımpaşa U19 takımıyla karşılaşıldı. Dolayısıyla bu maçlar Fenerbahçe’yi test etmekten uzaktı ama 3-4-1-2 alışkanlığını geliştirmek için de bir fırsattı elbette.

Mourinho bu iki müsabakadan elde ettiği verilerle dün Konya’da şöyle çıktı sahaya:

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1- Üçlü savunmanın merkezinde Çağlar, sağında Mert, solunda Djiku başladılar. Ben Çağlar’ın savunma yönetmenliğini sıkıntılı buluyorum zira onun oynadığı maçlarda Fenerbahçe’nin takım boyu çok uzuyor. Dün de zaten çok geniş alanda oynayan bir Fenerbahçe izledik.

2- Kanat bek rollerinde Oğuz ve Kostic’i seyrettik Konya’da. Bu isimlerin 3-4-1-2’de kanat bek oynamaya uygun profiller olduklarını düşünüyorum. Hem 100 metrede oynayabilecek dinamizmleri var, hem de Oğuz ofansif olarak Samuel’den etkili.

3- Szymanski merkez orta saha rolünde zorlanıyor. Tadic’se aynen Hatay maçında olduğu gibi on numarada etkiliydi. Nesyri klasik dokuz numara rolünü oynuyor, Dzeko ise daha derinde. Bağlantı oyuncusu gibi. Hatay maçında Nesyri’ye belki 5 asist yapabilirdi, dün de yine 1-2 etkili şut pası vardı Boşnak oyuncunun.

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MOURiNHO ÜÇLÜ SAVUNMAYLA DEVAM EDECEKTiR

Mourinho'nun 3-4-1-2 ile oynadığı iki lig maçında dikkat çeken detaylardan biri de Portekizli’nin müsabaka içinde kurguyla fazla oynamaması. Hatay önünde 70’e kadar kulübesine başvurmamış, maçı da sadece iki değişiklikle bitirmişti. Dün de Konya önünde 72’ye kadar değişiklik yapmadı ve yine 90+5’e kadar iki değişiklikle yetindi. Portekizli’nin sezona üçlü savunma ile devam edeceğini tahmin ediyorum ben.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE HAK ETTİ

Konya’da sezonun en güzel maçlarından birini izledik. Bol pozisyon ve tempo vardı, heyecan her dakika üst seviyedeydi.

Konya’da dün akşam sezonun en güzel maçlarından birini izledik. Bol pozisyon, tempo ve heyecan her dakika üst seviyede idi. Konyaspor’un henüz ilk dakikada gelen golü Fenerbahçe’yi paniğe sevketmedi. Kararlı görünen sarı lacivertliler rakibin savunma zaafiyetlerinden faydalanarak duran toptan bulduğu 2 golle skor üstünlüğünü ele geçirdi.

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DJiKU-ÇAĞLAR UYUMSUZLUĞU

Ancak Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü’nün uyumsuzluğu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de sarı lacivertli takıma pahalıya mal oldu. İlk 45 dakika çok geçirgen görünen Fenerbahçe savunması ikinci yarıda çok daha derli toplu idi. Dusan Tadic’in klas golünün ardından daha emniyetli oynayan Fenerbahçe, skoru korumayı bildi ve Konyaspor’a pozisyon vermeden kazanmayı başardı.

TADiC SAHANIN YILDIZIYDI

Dün Fenerbahçe panik yapmadan çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.14. dakikada Mert Müldür’ün attığı golün pasını veren ve 61. dakikada tamamen kendi becerisi ve takipçiliği sayesinde galibiyet golünü atan Dusan Tadic Konya deplasmanında maçın yıldızı oldu ve bir kez daha gereken anda sorumluluk alıp yıldızlaştı. Uzun lafın kısası Fenerbahçe zor bir deplasmanda, güçlü ve kararlı bir rakip ksrşısında kazanıp şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

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Tüm olumsuzluklara rağmen sarı lacivertli takımın Konyaspor gibi güçlü ve inançlı bir rakip karşısında ortaya koyduğu futbolu ve kazanma arzusunu beğendim.