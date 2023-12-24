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Konyaspor, galibiyet hasretini Kayserispor karşısında dindirdi! İki penaltı, 3 puan...

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#Süper Lig#Konyaspor#Kayserispor
Konyaspor, galibiyet hasretini Kayserispor karşısında dindirdi İki penaltı, 3 puan...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 15:54

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlıların 3 maçlık galibiyet hasreti dinmiş oldu.

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Konyaspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilen maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 63. dakikalardaki penaltılarıyla Sokol Cikalleshi kaydetti.

Konyaspor, galibiyet hasretini Kayserispor karşısında dindirdi İki penaltı, 3 puan...

Bu skorun ardından üç maç aradan sonra kazanan Konyaspor, puanını 18'e yükseltti ve 15. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 29 puanla 4. basamakta yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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#Süper Lig#Konyaspor#Kayserispor

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