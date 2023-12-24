Konyaspor, galibiyet hasretini Kayserispor karşısında dindirdi! İki penaltı, 3 puan...

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Konyaspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilen maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 63. dakikalardaki penaltılarıyla Sokol Cikalleshi kaydetti.

Bu skorun ardından üç maç aradan sonra kazanan Konyaspor, puanını 18'e yükseltti ve 15. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Kayserispor ise 29 puanla 4. basamakta yer buldu.

Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.