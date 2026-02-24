Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı!

Haberin Devamı

TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle;

Leroy Sane'nin iptal edilen golü |

- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.

- Atilla Karaoğlan: "Tamam."

- VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?

- VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.

- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."

- Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.

- Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.

- Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var.

- Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."

- VAR: Doğrudur, tamamdır.

